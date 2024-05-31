Bunlar da ilginizi çekebilir

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla günübirlik teknelerin de yer aldığı 252 turizm işletmesindeki gıdaları inceledi.

MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletme lere yönelik gıda denetimi yaptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.