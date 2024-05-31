MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren turistik işletmelere yönelik gıda denetimi yaptı.

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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli gıda sunulması amacıyla günübirlik teknelerin de yer aldığı 252 turizm işletmesindeki gıdaları inceledi.

Denetimlerde 3 günübirlik gezi teknesinde sahte alkol ele geçirildi.

İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekiplerince idari yaptırım uygulanan sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: aa