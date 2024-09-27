Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, kentte paniğe neden oldu. 3 kişiyi yaralayan S.G. isimli şüpheli, kaçtıktan kısa süre sonra güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Saldırganın, kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi yaraladıktan sonra başka bir adreste tartıştığı kişiyi de silahla vurduğu ortaya çıktı.

Olayın detayları

Olay, Yatağan ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, S.G. isimli şahıs, kız arkadaşı B.G.K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. S.G., yanında bulundurduğu silahla önce B.G.K.’yı ardından olay anında yanlarında bulunan D.G.’yi ateş ederek yaraladı.

Tartışma sokağa taştı

S.G.’nin öfkesi sadece kız arkadaşı ve yanındaki kişiyle sınırlı kalmadı. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı, yakınlardaki bir ekmek fırınına girdi. Fırında çalışan H.A. ile de bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan S.G., tekrar silahına başvurdu ve H.A.’yı bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Fırındaki çalışanların ve çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı bu ikinci saldırının ardından S.G., izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis ve jandarma alarma geçti

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ve polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, zanlının Muğla kent merkezine doğru kaçtığını belirledi. Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimleri sıklaştıran güvenlik güçleri, S.G.’yi Muğla şehir merkezinde bir dolmuş beklerken kıskıvrak yakaladı.

Zanlı tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.G., karakoldaki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Olayların anlık öfke sonucu geliştiğini iddia eden zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yatağan Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından “kasten adam yaralama” suçundan tutuklandı.