MUĞLA (AA) -

Birsen Deveci (65) idaresindeki otomobil, Akyaka Mahallesi Sakar mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakar mevkisinden ormanlık alandaki uçuruma devrilen otomobildeki sürücü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemiyle sedyeye alınarak çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.