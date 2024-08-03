Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha da iyileştirmek için önemli bir adım attı. 10 ilçede 91 mahalleyi kapsayan 37 yeni otobüs hattı hizmete alındı. Bu yeni hatlar, Muğla'nın 10 ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayacak şekilde planlandı ve ulaşım ağını önemli ölçüde genişletti.

Menteşe'de yeni ulaşım güzergahı

Menteşe ilçesinde ise vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha konforlu hale getirmek için yeni bir ulaşım güzergahı belirlendi. 1 Ağustos 2024 itibarıyla MUTTAŞ araçları, Menteşe Devlet Hastanesi-Stadyum-Menteşe Otogar hattına Yeni Mezarlık bölgesini de ekleyerek hizmet vermeye başladı. Haftanın her günü belirli saatlerde, stadyumdan mezarlığa ve geri dönüş seferleri düzenlenecek.

MUTTAŞ araçlarının sefer saatleri

Stadyumdan Mezarlığa: 09.45 ve 13.45

Mezarlıktan Dönüş: 10.45 ve 14.45

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak. Yeni hatlarımızı hizmete sokmaktan mutluluk duyuyoruz. Ulaşım ağımızı genişleterek Muğla'nın her köşesine ulaşım hizmetlerimizi sürdürüyoruz" denildi.

Yeni otobüs hatları, Muğla'nın ulaşımını daha erişilebilir ve verimli hale getirecek. Bu yeniliklerin ardından, şehir içi ulaşımda yaşanan sıkıntıların azalması bekleniyor.