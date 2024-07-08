Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi sakinlerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım attı. 8 Temmuz 2024 Pazartesi gününden itibaren, MUTTAŞ araçları Menteşe'den Akyaka Mahallesi sahil bandı üzerinden geçerek Turnalı, Kıran, Akbük, Kultak, Alatepe ve Milas İlçesi Ören Mahallesi arasında ulaşım sağlamaya başladı.

Yeni güzergahla sahil bandında rahat ulaşım

Yeni ulaşım hattı, vatandaşların özellikle yaz aylarında sahil bölgelerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını amaçlıyor. Bu adımla, Muğla Büyükşehir Belediyesi hem turizme hem de yerel halkın günlük yaşamına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlar ve diğer ücretsiz taşınma hakkı bulunan gruplar, bu yeni ulaşım hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Sefer saatleri ve güzergah detayları

Menteşe'den Ören'e yeni ulaşım hattının sefer saatleri ise şöyle:

- Menteşe'den Ören'e: 07:45, 11:00, 14:00

- Akyaka'dan Akbük/Ören'e: 08:30, 11:45, 14:45

- Akbük'ten Ören'e: 11:45, 14:45, 17:45

- Ören'den Menteşe'ye: 11:00, 14:00, 17:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bölgemizdeki ulaşım ağını sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yeni hat, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı" denildi.

Yaz aylarında sahil bölgelerine ulaşım artık daha kolay

Yaz aylarında sahil bölgelerine ulaşımın daha da kolaylaştığı bu yeni güzergah ile Muğla, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam edecek. Bu yenilik, bölgede yaşayan herkes için büyük bir kolaylık sağlayacak ve yaz tatilini planlayanlar için de cazip bir seçenek oluşturacak.