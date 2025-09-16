Muğla'da uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi tutuklandı.
Muğla'da zehir operasyonlarında 19 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu ticaretine yönelik son 15 günde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.
Muğla'da jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, il genelinde 1-15 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
618 gram skunk, 141 gram metamfetamin, 321 gram kokain, 2 kilo 616 gram kubar esrar, 536 sentetik ecza, 2 kök Hint keneviri, 101 gram sentetik kannabinoid, 2 gram eroin, 2 LSD sentetik bonzai ve 59 bin 100 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.