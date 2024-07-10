MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-11 Temmuz'da Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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Ekipler, operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 930 lira ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, ikisinin işlemlerinin devam ettiği, 1'inin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: aa