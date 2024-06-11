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Ayrıca soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyon unda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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