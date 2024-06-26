Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar için ulaşımda indirim uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni düzenleme ile toplu taşıma ücretlerinde önemli indirimler sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için sunduğu ücretsiz ulaşım hizmetine ek olarak, 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için indirimli ulaşım dönemini başlattı. 25 Haziran itibarıyla uygulanmaya başlayan bu yeni düzenleme, UKOME’de alınan kararla hayata geçti.

İndi bindi ücreti 17 TL oldu

Bu yeni indirim uygulaması sayesinde, Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarını kullanan 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler, normalde 23 TL olan indi bindi ücretini 17 TL olarak ödeyecekler. Bu düzenleme, toplu taşıma kullanımını daha cazip hale getirirken, vatandaşların bütçelerine de önemli bir katkı sağlayacak.

İndirimli seyahat kartı başvurusu

25 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başlayan indirimli ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler, kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını temin etmek için belirlenen noktalara başvurabilecekler.

Muğla’da indirimli seyahat kartı almak isteyen 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için başvuru süreci oldukça basit ve hızlı. Başvuru yapmak isteyenler, https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde belirtilen kart basım noktalarına giderek işlemlerini tamamlayabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler:

60-65 yaş arası vatandaşlar için kimlik kartı

Öğretmenler için görev yeri belgesi

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