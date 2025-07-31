Muğla Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla 13 ilçe ve 574 mahallede vektörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisinek, karasinek, bit, pire ve kene gibi hastalık taşıyabilen canlılara karşı kent genelinde kapsamlı bir ilaçlama programı yürütülüyor.

Ekipler hem gece hem gündüz mücadele ediyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece ve gündüz olmak üzere iki aşamalı bir plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde larva mücadelesi yapılırken, akşam saatlerinde ise uçkun mücadelesi gerçekleştirilerek sivrisinek popülasyonunun azaltılması hedefleniyor. Kullanılan ilaçların tamamının Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler olduğu ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygulandığı bildirildi.

Sivrisinek üreme alanlarına karşı halk bilgilendiriliyor

Sıcak havaların etkisiyle sivrisineklerin durgun sularda hızlı şekilde çoğaldığına dikkat çeken ekipler, yalnızca ilaçlama değil, aynı zamanda halkı bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor. Özellikle bahçelerde bırakılan saksı altlıkları, su dolu kaplar, lastikler gibi sivrisineklerin üreyebileceği alanlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla iş birliği içinde yapılan bu bilgilendirme çalışmaları sayesinde daha etkili sonuçlar elde ediliyor.

İlaçlama çalışmaları dijital ortamda takip ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede teknolojiden de etkin biçimde yararlanıyor. Sahada kullanılan araçlardaki entegre takip sistemleriyle ilaçlama çalışmaları dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Bu sistem sayesinde müdahale edilen bölgeler takip edilerek etkinlik analizleri yapılabiliyor. Toplanan veriler doğrultusunda ilaçlama programları daha stratejik ve verimli hale getiriliyor.

Başkan Aras: "Halk sağlığı için 7/24 sahadayız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak tercih ettiği Muğla’da vatandaşların huzuru ve sağlığı için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti. Aras, “Doğası, kültürel ve tarihi değerleriyle önemli bir merkez olan Muğla’da, halk sağlığını öncelik kabul ederek vektörle mücadelede bilimsel yöntemleri uyguluyoruz. Doğal dengeye zarar vermeden, Muğla’ya özgü türlere uygun biyolojik mücadele yöntemleriyle sahadayız. Ayrıca vektörle mücadele kapsamında 61 yeni aracı Büyükşehir Belediyesi envanterine kazandırdık” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamlı mücadelesi, kentte hem çevre sağlığının korunmasına hem de vatandaşların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor