Muğla'nın Milas ilçesinde, 29 Haziran günü sokakta ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar'ın ölüm raporunda, Bahar'ın kas yapımını desteklemek amacıyla lokal insülin kullandığı ve ölümünün muhtemelen bu ilaçlardan kaynaklandığı belirtildi.

Olayın detayları

Milas'ın Beçin Mahallesi'nde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, vücut geliştirme sporcusu Bahtiyar Bahar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahar'ın ölümüyle ilgili detaylı bir olay araştırma raporu hazırladı.

Tedavi görüyormuş

Raporda, Bahtiyar Bahar'ın vücut geliştirme sporu yaptığı ve spora giderken genellikle takviye edici maddeler kullandığı belirtildi. Ayrıca, şeker hastalığı olmamasına rağmen kas yapımını desteklemek için lokal insülin vurduğu ifade edildi. Bahar'ın, 3-4 ay önce yine lokal insülin kullanımı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü de raporda vurgulandı.

Ölüm nedeni ilaç kaynaklıymış

Raporda, Bahar'ın husumetli olduğu birinin bulunmadığı, işine gidip geldiği ve rutin bir hayat sürdüğü belirtildi. Vücudunda herhangi bir darp veya cebir izi olmadığı kaydedilen raporda, "Ölüm olayının alınan ilaçlardan kaynaklandığı kanaati oluşmuştur" denildi.