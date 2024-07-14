Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fethiye-Antalya Karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında Hayri Bayat (73), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil tarafından çarparak hayatını kaybetti.

Seydikemer ilçesi Fethiye-Antalya Karayolu'nda seyir halinde olan BN 988 PP plakalı yabancı bir otomobil, Seydikemer Yayla Ceylan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayri Bayat'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hayri Bayat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsü olan F.B. (45) gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili olarak Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın detayları, sürücünün alkol ya da hız gibi faktörlerin etkisi olup olmadığı gibi konular üzerinde detaylı olarak inceleniyor.