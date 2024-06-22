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İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerkesik Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yanan otomobilden ormana sıçrayan alevler, itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

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