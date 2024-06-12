Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, meteorolojik değerlendirmelere dayanarak hafta sonuna kadar beklenen 40 dereceyi aşacak sıcaklıkların orman yangını riskini artıracağı uyarısında bulundu. Bu kritik dönemde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer, kırsal mahallelerde yangın önlemlerinin artırılması için anonslarla uyarılar yapıldı.

Ateş yakmayalım, ateş yakanı uyaralım

Yapılan anonslarda, "Değerli Vatandaşlarımız, hava şartları orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112’ye bildirelim" ifadelerine yer verildi. Vatandaşların ormanlık alanlarda dikkatli olması ve yangın riskine karşı duyarlı davranması istendi.

Orman yangınlarını önlemek için iş birliği şart

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması ve ormanlık alanlarda ateş görüldüğünde hemen 112 acil servise bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Orman yangınlarının önlenmesinde halkın duyarlılığı ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.