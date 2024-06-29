Muğla'nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, çıkış nedeni henüz belirlenememişken, bölgeye hızlı bir müdahale başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri, yangına karşı kara ve hava destekli müdahalelerini sürdürüyor. Bölgeye sevk edilen bir helikopter de alevlere havadan müdahale ediyor.

Alevlere karşı önlemler artırılıyor

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ekipler, yangının konutlara ulaşmasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor. Bölgedeki sakinler, gerekli önlemleri alarak yetkililerin yönlendirmesiyle hareket ediyor.

Halka çağrı yapıldı

Yetkililer, bölge sakinlerine yangına karşı dikkatli olmaları ve acil durum talimatlarına uymaları konusunda çağrıda bulunuyor. Ayrıca, yangının daha fazla yayılmaması için çevredeki diğer mahallelerde de önlemler alınıyor.