Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinin Sarnıç ve Çatakbağyaka mahalleleri arasında çıkan yangında zarar gören arıcılara destek sağlamak için çalışmalara başladı. 7 Eylül’de öğle saatlerinde Sivri Dağı’nda başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak yaklaşık 600 hektarlık ormanlık alanı yok etti. Yangının meydana geldiği bölgede çok sayıda arı kovanı da yanarak büyük hasar gördü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangına 179 personel ve 54 araç ile müdahale etti. Başkan Ahmet Aras’ın talimatıyla bölgedeki üreticilere destek amacıyla çıtalı kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtımı başlatıldı. Zarar tespiti için yapılan incelemelerde, toplam 710 arı kovanının yangından etkilendiği belirlendi. Bu adım, bölgenin önemli çam balı üretim merkezi olması nedeniyle üreticilere ekonomik kayıplarını bir nebze olsun telafi etme imkanı sunuyor.

Başkan Ahmet Aras'ın açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlar sonrası yapılan tespitlerde arıcıların büyük kayıplar yaşadığını vurguladı. "Muğla, dünya çam balı üretiminde lider bir şehir. Yangından zarar gören üreticilerimize kovan ve arıcılık ekipmanı desteği sağlayarak yaralarını sarmayı hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşları yangın konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaya çağırdı.