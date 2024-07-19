Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyuncak Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’ etkinliği ile çocuklar hem haklarını öğreniyor hem de kendilerini ifade etmenin eğlenceli yolu ile tanışıyorlar.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyuncak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen birçok faydalı etkinlikten biri de son dönemde gündemde olan ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’ etkinliği. Aşama aşama çocukların kendini hazırladığı ve gelişime büyük katkı sağlayan etkinlik, çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.

HER AŞAMASI FARKLI BİR DENEYİM

Yaratıcı Drama Atölyesi etkinliği ile çocuklar yalnızca haklarını öğrenmekle kalmıyor, hem özgüvenlerini geliştiriyor hem de kendilerini özgürce ifade etmeyi öğreniyorlar. Çocuklar etkinlik başlangıcında utangaçlıklarını üstlerinden atıyor ardından oyuna adapte olarak diğer çocuklarla etkileşimde bulunuyorlar. Özellikle doğaçlama sırasında günlük hayatta gördükleri aktiviteleri sergileyen çocuklar yeteneklerini de ortaya çıkarma fırsatı buluyor.

Ailelerin çocuklarını emanet ettiği Oyuncak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’ etkinliğinde kendini geliştiren ve güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocukların mutluluğu etkinlik sonunda ailelerine de yansıyor.

“ÇOCUKLARDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ETKİNLİKLERLE SAĞLIYORUZ”

Çocuklara bu etkinlikleri hazırlayan ve etkinlik anında yanlarında olan MBB Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, “Yaratıcı drama atölyesi son dönemde eğitim hayatında da çok kullanılabilen bir teknik ama bunu uygulayacak kişileri bulmak biraz zor. Ayrıca uygulayıcı olmadığı için bu eğitim yüksek fiyatlarda veriliyor. O yüzden biz bunu Oyuncak Kütüphanesi’nin asıl amacı olan fırsat eşitliğini sağlamak adına ücretsiz şekilde veriyoruz.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI OYUNLARLA ORTAYA ÇIKIYOR

Atölyenin detaylarını aktaran Balık, “Çocuk hakları üzerine odaklanan atölyemizde, çocuklara haklarını Yaratıcı Drama Atölyesi ile öğretmeye çalışıyoruz. Yaratıcı Dramanın asıl amacı, öğretmek istediğimiz konuları oyun ve doğaçlamalar yoluyla çocuklara eğlenceli bir şekilde sunmaktır. Eğitim hayatında bazı kurallar ve uygulamalar nedeniyle çocuklar kendilerini özgürce ifade edemeyebilirler ve yaratıcılıklarını kullanmakta zorlanabilirler. Bu atölyede, çocukların kendilerini ifade etme biçimlerini görmek istiyoruz. Atölyemiz şu adımlardan oluşur: Hazırlık Aşaması: Çalışma öncesi hazırlık yaparız. Isınma: Çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak ısınmalarını sağlarız. Oyun Aktivite ve Doğaçlama: Çocukların aktif bir şekilde oyun oynamalarını ve doğaçlama yapmalarını sağlar, yaratıcı süreçlerini destekleriz. Oluşum ve Değerlendirme: Atölyenin sonunda, çocukların yaptıkları çalışmaları değerlendiririz. Bu süreçte çocuklar tamamen aktif olarak katılır ve kendi istedikleri şekilde hareket ederler. Bizim rolümüz, onlara küçük yönlendirmeler yaparak süreci desteklemektir.” ifadelerini kullandı.

“ETKİNLİKLERİN ARDINDAN KİŞİSEL GELİŞİMİ GÖZLEMLİYORUZ”

Değerlendirme kısmında ilk geldikleri andan itibaren çocukların değiştiğini de vurgulayan Zeliha Balık, “Değerlendirme kısmında, çocuklarla birlikte “Bugün neler öğrendik? Neler yaptık? Hangi hakkınızı öğrendiniz ve anladınız?” gibi sorularla konuşuyoruz. Bu bölümde genellikle güzel geri dönüşler alıyoruz. Doğaçlamalar sırasında çocukların potansiyeli daha belirgin hale geliyor ve değerlendirme aşamasında kendilerini çok net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Bir sonraki gelişlerinde ise daha güler yüzlü, daha konuşkan ve geçen haftayı tekrar eden, gelecek haftayı merak eden çocuklar görüyoruz. Bu durum da bizi oldukça mutlu ediyor.”