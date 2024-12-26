Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Hakkında ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan üç ayrı arama kaydı bulunan E.A.Y. ile uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen R.A.’nın Fethiye İlçesi Pazaryeri ve Kayaköy Mahallelerindeki ikametlerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın düzenlendi.

2 şüpheli tutuklandı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan E.A.Y. ve R.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililerden uyarı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah taşımaya karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları şüpheli durumları ihbar etmeleri konusunda uyardı.