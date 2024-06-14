Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Kurban Bayramı öncesi hizmete açılması için söz verdiği bu yol, şehriçi trafik yoğunluğunun azalmasına önemli katkı sağlayacak. 1600 metre uzunluğundaki yol, orta refüjle ayrılarak iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şerite genişletildi ve her iki tarafa da kaldırım yapıldı.

Uzun bekleyiş sonunda gerçekleşti

Projenin gecikmesinin sebebi ise yolun geçtiği bölgenin şahıs arazileri olması ve kamulaştırma işlemlerinin uzun sürmesiydi. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra başlayan çalışmalar, nihayet tamamlandı.

Çalışmalar devam edecek

Yolun asfaltlanması tamamlanmış olsa da, çalışmaların tamamı bitmiş değil. Önümüzdeki süreçte yaya kaldırımları, yağmur suyu hatları ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Yeni otogar kavşağına kadar rahat ulaşım

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan Yeni Otogar önündeki Akkaya (Dirgeme) Kavşağına kadar olan şehir içi trafiği büyük ölçüde azalacak. Bu sayede hem Menteşe sakinleri hem de yeni otogara gitmek isteyenler daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilecek