Muğla'da Yenilgiyi Kaldıramayan Boğa Sahibine Saldırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde düzenlenen 10. Boğa Güreşi Festivalinde, rakibine yenilen bir boğa sahibine saldırarak hastanelik etti.

Asırlık gelenekte talihsiz olay

Muğla'nın Menteşe ilçesi Algı Mahallesi'nde bu yıl 10.'su düzenlenen Boğa Güreşi Festivali, talihsiz bir olaya sahne oldu. Ege Bölgesi'nin en önemli Yörük geleneklerinden biri olan ve asırlardır sürdürülen boğa güreşi şenliklerinde, güreş sırasında rakibine yenilen bir boğa öfkesini sahibinden çıkardı. Güreşten sonra arenada adeta çılgına dönen boğa, sahibi Ozan Kubilay'ı süserek hastanelik etti.

Çekişmeli güreş ve edici saldırı

Menteşe ilçesine bağlı kırsal Algı Mahallesi'nde gerçekleştirilen güreşlere, Milas'tan katılan Ozan Kubilay ile Menteşe'den Feriştah Korkmaz'ın boğaları başaltı güreşlerinde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen güreşte Ozan Kubilay'ın boğası mağlup oldu. Güreşten sonra arenada öfkesini kontrol edemeyen boğa, sahibi Kubilay'a saldırdı. İlk müdahaleyi sahadaki görevliler ve arkadaşları yaparak Kubilay'ı kurtardı.

Hızlı müdahale ve sonrası

Boğa sahibi Ozan Kubilay, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğa ise güvenlik önlemleri altında kölesteye alındı. Festivalde yaşanan bu talihsiz olay, izleyiciler ve katılımcılar arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu tür olayların yaşanmaması için festival organizatörlerinin güvenlik önlemlerini artırması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı.