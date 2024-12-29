Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Muğla’nın Menteşe ilçesi yakınlarındaki Yılanlı Dağı, gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yer yer 15-20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Kar keyfi ve piknik heyecanı

Pazar gününü fırsat bilen Muğlalılar, Yılanlı Dağı’na adeta akın etti. Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum gibi çevre ilçelerden de gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak piknik yaptı ve kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Yoğun ilgi nedeniyle Göktepe grup köyleri yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunu kontrol altına almak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için gün boyu bölgede görev yaptı.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek, bölgeye gidecek vatandaşların kar lastiği ve zincir bulundurması gerektiği konusunda uyardı.