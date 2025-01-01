Muğla’da Yılbaşı Denetimleri 20 Bin Kişi Sorgulandı

Muğla'da, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirmesi için geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 19 bin 995 kişi sorgulanırken, 387 iş yeri, 59 metruk bina ve 92 okul çevresi kontrol edildi. Ayrıca 9 bin 59 araç denetime tabi tutuldu.

Denetimlerde ele geçirilenler

Uyuşturucu ve Kaçak Ürünler: 1,37 gram eroin, 24 sentetik ecza, 585 litre kaçak içki, 170 litre sahte içki.

Sigara ve Silahlar: 37 bin 900 makaron, 180 paket kaçak sigara, 2 tabanca, kesici alet ve kurusıkı tabanca.

Uygulama sonuçları

Yakalananlar: 14 aranan şahıs yakalandı, 1 kayıp kişi bulundu.

İşlemler: 12 kişiye adli-idari işlem, 6 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetimleri: 72 araç trafikten men edildi, 870 araca cezai işlem uygulandı.