Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve 4 gün sürecek Yeni Yıl Festivali, Kent Meydanı’nda başladı. Festivalde; buz paten pisti, yılbaşı marketleri, hediyelik eşya stantları, sıcak içecekler ve sucuk ekmek ikramları vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Buz patenine büyük ilgi

Yaklaşık 70 kişinin aynı anda kayabildiği buz paten pisti, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Gençlerden yaşlılara kadar birçok katılımcı, yılbaşı ruhunu bu etkinlikte doyasıya yaşadı.

Başkanlardan yeni yıl mesajları

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, festivalde yaptığı konuşmada, “2025 yılının tüm Muğla’ya sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullanarak, organizasyon için teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Kent Meydanı’nı herkesin eğlenebileceği bir alan haline getirdik. Vatandaşlarımızın yeni yıl coşkusunu doyasıya yaşamaları için bu festivali düzenledik,” dedi.

Katılımcılardan olumlu yorumlar

Festivalde yer alan vatandaşlardan öğrenci Nisa Göçer, “Burada olmaktan çok mutluyum. Yeni yıl coşkusunu hissettik,” derken, Zülal Demirkaya, “Buz pateni bizim hayalimizdi. Çok eğlendik,” ifadelerini kullandı. Yiğit Odabaş ise belediyenin sağladığı imkanlardan memnuniyetini dile getirdi.