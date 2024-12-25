Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığına yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlardan biri Muğla'da gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yaklaşık 1 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan eşzamanlı operasyonlar, yılbaşı öncesi kaçak alkol satışını engellemeyi amaçlıyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe, Dalaman, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit ettikleri adreslerde aramalar yaptı.

Ele geçirilen kaçak ürünler

Yapılan aramalarda, 873 litre el yapımı şarap, 48 litre etil alkol, 12 litre el yapımı rakı, 1,5 litre el yapımı votka, 4,5 litre el yapımı viski, 2 litre şarap aroması, 4 şişe anason yağı, anason aroması ve 2 adet şırınga ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 1 ton kaçak alkol ve malzeme, güvenlik güçleri tarafından el konularak imha edilmek üzere alındı.