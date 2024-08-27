Muğla'nın Yatağan ve Göktepe mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli yağmur geçişleri, yıldırım düşmesine neden oldu ve birkaç bölgede yangınlara yol açtı. Yıldırımların tetiklediği orman yangınları, ekiplerin etkin çalışması sayesinde hızla kontrol altına alındı.

Yatağan bölgesinde meydana gelen yangınlar, Gevenes bölgesinde iki ve Kafaca Kaplancık Ramada bölgesinde üç olmak üzere toplamda beş farklı noktada çıktı. Yangınların hemen ardından bölgeye intikal eden ekipler, olay yerine hızlıca ulaşarak yangınlara müdahale etti.

Yangınların söndürülmesi için havadan dört helikopter kullanıldı. Ayrıca, orman arazözleri ve itfaiye ekipleri de yerdeki müdahaleyi sürdürdü. Ekipler, yangınların söndürülmesinin ardından yanan alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangınların tamamen kontrol altına alındığı ve alevlerin yayılmasının önlendiği bildirildi.