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İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise Fethiye Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapmaya çalışan yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, Fethiye Körfezi açıklarında yelkenli tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddia edilen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü.