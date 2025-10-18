Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla’da geniş kapsamlı zehir operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-17 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ekipler, farklı ilçelerde eş zamanlı olarak yaptıkları baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde, iki hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 510 lira, 5 avro ve 17 gram ziynet eşyası ele geçirdi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 17 kişiye “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan, 13 kişiye ise “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek” suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

10 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: