Muğla’nın Yatağan-Milas karayolu Turgut kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza yerine ekipler sevk edildi

Kaza, Turgut kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karayolunda ulaşım aksadı

Kaza nedeniyle Yatağan-Milas karayolunda trafik bir süreliğine durdu. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak ve yolu tekrar trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım tali yoldan sağlanmaya başladı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazanın araç yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede meydana geldiği bildirildi.