Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye İlçesi’nde düzenlenen son etkinlikle büyük bir coşku içinde tamamlandı. Muğla’nın dört farklı ilçesinde gerçekleştirilen festival, hem Türkiye’nin hem de dünyanın dört bir yanından gelen zurna sanatçılarıyla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin ilk durağı Bodrum Kalesi

26 Ağustos 2024 Pazartesi günü başlayan festivalin ilk durağı Bodrum Kalesi oldu. Ünlü sanatçı Kubat’ın sahne aldığı bu muhteşem açılış, zurna performanslarıyla renklendi ve festivale görkemli bir başlangıç yaptı. Festivalin ikinci günü, 27 Ağustos 2024 tarihinde, Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu’nda devam etti. Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın sahnesi, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Muğla’nın ilçelerinde zurna sesleri yankılandı

Zurnazen Festivali’nin üçüncü günü, 28 Ağustos 2024 tarihinde Milas Atapark’ta düzenlendi. Bu kez sahnede, zurna ustası İsmail Altunsaray vardı. Milas halkı, bu özel performansla mest oldu. Festivalin son günü ise 29 Ağustos 2024 tarihinde Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Suzan Kardeş’in enerjik sahnesiyle sona erdi.

Yoğun ilgi ve büyük başarı

9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve birbirinden değerli sanatçıların performanslarıyla büyük ilgi gördü. Bulgaristan’dan 2, Tayvan’dan 1 olmak üzere, Türkiye’nin farklı illerinden toplam 11 zurna sanatçısının katıldığı festival, dört gün boyunca Muğla’da zurna seslerini yankılandırdı. Festivale katılan vatandaşlar, ücretsiz etkinliklerle müziğin tadını çıkardı.

Başkan Aras’tan teşekkür mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmişten günümüze kültür ve sanatla var olan çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları Muğla’da bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduk. Ortak bir enstrüman olan zurna, dört gün boyunca Muğla’da yankılandı. Bu keyfi bizlere yaşatan sanatçılarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi