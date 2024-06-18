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Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesi ekiplerince sahilde yapılan çalışmayla, halk plajı olarak belirlenen alanlar boşaltıldı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük sahil inin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

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