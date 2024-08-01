Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Temmuz'da başlattığı Bodrum-Turgutreis-Didim ve Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri, bölge halkı ve turistler arasında büyük ilgi görüyor. Bu seferler, yaz aylarında yaşanan trafik sorunlarına alternatif bir çözüm sunarken, hız ve konfor açısından da büyük avantajlar sağlıyor.

Deniz otobüsü seferlerinin avantajları neler?

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Didim-Bodrum-Turgutreis hattı, karayolu ile 140 kilometre olan mesafeyi otomobille yaklaşık 3 saatte alırken, deniz otobüsleri ile bu süre sadece 1 saate iniyor. Turgutreis-Bodrum hattı ise karayoluyla 14 kilometre uzunluğunda ve deniz otobüsleriyle bu mesafe 35 dakikaya düşüyor. Marmaris-Fethiye hattında ise 140 kilometrelik karayolu mesafesi deniz yoluyla 2 saatte kat ediliyor.

Vatandaşlar memnun

Deniz otobüslerini kullanan vatandaşlar, yolculuk sürelerinin kısalmasından ve konforlu seyahat imkanından memnun. Özellikle yaz aylarında Bodrum gibi turistik bölgelere yapılan seyahatlerde deniz otobüslerinin tercih edildiği belirtiliyor. Vatandaşlardan alınan geri bildirimlerde, trafiğe takılmadan rahatlıkla seyahat edebilmenin keyfinin yaşandığı vurgulanıyor.

Fiyatlandırma nasıl?

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz otobüsü seferleriyle bölgedeki ulaşım ağını çeşitlendirirken, deniz turizmini de canlandırmayı hedefliyor. Deniz otobüsü fiyat tarifesi ise Turgutreis-Didim için 150 TL, Bodrum-Didim için 250 TL, Bodrum-Turgutreis için 100 TL ve Marmaris-Fethiye için 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, 65 yaş üzeri vatandaşlar, gaziler ve şehit yakınları ile %40 ve üzeri engelliler için seferler ücretsiz olarak sunuluyor.