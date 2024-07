Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşanan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet D. idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsünün freni patladı. Otobüs, park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken, bazıları ise araç içinde sıkıştı.

Kaza Sonrası Kurtarma Çalışmaları

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.

Kaza anı araç kamerasında

Muğla Akyaka'da meydana gelen bu feci kaza, başka bir aracın kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla park halindeki araçlara çarptığı ve ardından bir ikametin duvarına çarparak durduğu anlar yer alıyor.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 32 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Kaza ile ilgili olarak yetkililerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazanın nedeninin detaylı olarak inceleneceği bildirildi.