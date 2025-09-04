Muğla Menteşe’de Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli atıldı. Gözaltına alınan T.K. da tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Molotoflu saldırıda yeni tutuklama gerçekleşti

Olay, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında Muslihittin Mahallesi’nde meydana geldi. Siyah giyimli iki kişi, birinci kattaki evin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler yangını söndürürken, polis ve 112 Acil Çağrı ekipleri adrese sevk edildi.

Güvenlik kameraları, şüphelilerin saldırıyı planladığını ve ardından bölgeden kaçtıklarını ortaya koydu.

Şüphelilerin eşyaları parkta bulundu

Kaçan şüphelilerin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Güneş Evi Parkı yanındaki bir evin bahçesinde bulundu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mahkeme şüphelileri tutukladı

Soruşturma kapsamında Y.D.K. ve M.C.Ç. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, “kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin zincir marketten 5 kolonya şişesi çaldığı belirlendi.

İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanan E.U. ile Menteşe’de gözaltına alınan T.K. da tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Yurt dışındaki talimat verene kırmızı bülten çıkarıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı talimatının yurt dışında yaşayan O.K.’dan geldiğini tespit etti. O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma, şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri ve sosyal medya yazışmaları üzerinden yürütüldü.