Milas Sekköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.15'te başladığı tahmin edilen yangın, elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınmak üzere iken, rüzgarın hızla şiddetlenmesi sonucu tekrar alevlenmişti.

Çok sayıda ekip müdahale etti

Yangına karşı gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden çok sayıda ekip müdahale etti. Müdahalede bulunan ekipler arasında orman arazözleri, itfaiye araçları, Kemerköy ve Yeniköy Termik Santralleri'nin itfaiye ekipleri, ayrıca bölge halkı da yer aldı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından, soğutma çalışmalarına başlandı