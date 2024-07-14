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Dün, Mehmet Doğu'nun kullandığı 20 AIV 199 plakalı tur midibüsü, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durmuş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan midibüsün 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durduğu trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Mehmet Doğu (65) ile eşi Necla Doğu'nun (57) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

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