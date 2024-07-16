Muğla'da freni patladığı belirtilen bir tur midibüsü, park halindeki üç araca çarptıktan sonra Akyaka Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarına çarparak durmuştu. Kazada, 11 yaşındaki Meryem Seleyna Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan sonra memleketi Denizli'ye getirilerek Bağbaşı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Tören sırasında kazada yaralanan Gültekin'in polis memuru babası Aykut, annesi Seher ve iki ablası gözyaşı döktü.

Kazada 34 kişi yaralandı

Kaza, 13 Temmuz'da Mehmet Doğu'nun kullandığı tur midibüsünün Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelmiş, üç kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.