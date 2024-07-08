Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımı U13 sporcuları, Düzce’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarılar elde etti. 13 sporcunun katıldığı şampiyonada, Defne Demir, Büşra Madan ve Mina Deliktaş’tan oluşan takım, U13 kategorisinde Türkiye İkincisi oldu.

Defne Demir’in bireysel başarısı

U13 kategorisinde bireysel olarak da yarışan Defne Demir, gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuluk takımının ne kadar yetenekli ve disiplinli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, okçuluk takımının başarısını sürdürmek ve daha büyük başarılar elde etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sporcular, gelecekteki turnuvalar için sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam edecek.