Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyler için hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri, Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris'te hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın direktifleriyle Yatağan ve Bodrum'da da açılacak olan bu merkezler, bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez destek sağladı.

Sosyal belediyecilikte yenilikçi adım

2016 yılında Menteşe'de ilk olarak faaliyete geçen Kısa Mola Merkezleri, sosyal belediyecilik alanında büyük takdir topladı. Marmaris, Milas ve Fethiye'deki merkezlerde engelli bireyler için sunduğu hizmetlerle dikkat çeken bu proje, ailelere büyük kolaylık sağlıyor.

Annelerden büyük övgü

Kısa Mola Merkezleri'nden faydalanan anneler, bu hizmetin kendileri ve çocukları için ne kadar değerli olduğunu vurguluyor. Fatma Çıldır, "Kısa Mola merkezleri bana terapi gibi geliyor. Kitap okuyarak kendimle baş başa kalabiliyorum. Oğlum burada olduğunda, tüm işlerimi halledebiliyorum," dedi.

Fadime Güzel ise, "Çocuğumuz burada sosyalleşti ve mutlu oldu. Etkinlikler düzenleniyor, engelli nakil aracı sayesinde evimizden alınıp merkeze getiriliyor," şeklinde konuştu.

Genişleyen hizmet ağı

Kısa Mola Merkezleri, 6 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda dört kez, her seferinde maksimum üç saat süreyle ağırlıyor. Engelli bireylerin merkezden faydalanmak istemesi durumunda, özel tasarlanmış araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve sonrasında evlerine bırakılıyor. Yatağan ve Bodrum'da yeni merkezlerin açılması için çalışmalar devam ediyor.