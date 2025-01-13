Ümit Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda kazandığı üçüncülükle tarih yazdı. Takımda, Muğla’dan yer alan; Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Gülcan Paksoy, Sıla Aleyna Çelebi, Rüveyda Duruakan, Esma İdik, Sıla Erkoç ve Buse Şahiner gibi genç yetenekler, Türkiye’yi Avrupa arenasında gururlandırdı. Muğla'nın bu başarıdaki katkısı, şehrin spor geçmişine yeni bir onur ekledi.

Antrenör Serkan Şen’den kutlama mesajı gecikmedi

Milli takımın antrenörlerinden Serkan Şen, Avrupa Üçüncülüğü'nün, Türk Hokey tarihinin en büyük başarılarından biri olduğunu vurguladı. Şen, "Bu büyük başarıda emeği olan Muğlalı sporcularımızı, teknik ekipteki arkadaşlarımızı ve milli takımımızı tebrik ediyorum. Tüm destekçilerimize teşekkür ederim" diyerek takıma ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Şen'in liderliğinde, takımın gösterdiği performans, spor camiasından büyük takdir topladı.

Bu tarihi başarı, sadece Muğla için değil, tüm Türkiye için önemli bir adım oldu. Avrupa Şampiyonası’nda kazandıkları bronz madalya, Türk hokeyinin uluslararası alandaki saygınlığını artırırken, genç sporcuların geleceğe yönelik motivasyonlarını pekiştirdi. Takımın başarısı, Türk sporunun yükselen başarıları arasında önemli bir yer edindi.