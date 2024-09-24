Muğlalı Aybige Feride Üstündağ, Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Sivas’ta düzenlenen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 208 sporcu arasında birinci oldu. Aybige’nin bu başarısı, Muğla’yı gururlandırırken, spor dünyasında da yankı uyandırdı.

208 sporcu arasında birinci oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı masa tenisi sporcuları, Sivas’ta düzenlenen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etti. U11 kategorisinde 208 sporcu arasında yarışan Aybige Feride Üstündağ, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Başkan Aras’tan tebrik mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyon olan Aybige Feride Üstündağ’ı ve antrenörü Hale Balım Üstündağ’ı tebrik etti. Başkan Aras, yaptığı açıklamada, “Sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Aybige, Sivas’taki Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak Muğla’ya büyük bir mutluluk yaşattı. Başarıda emeği geçen antrenörümüz Hale Balım Üstündağ’a teşekkür ederken, spora olan desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Sporcular başarıya doymuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sporcularına verdiği destekle ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Başkan Aras, sporcularının elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirterek, "Tüm branşlarda mücadele eden sporcularımız, özverili çalışmalarıyla bizleri her alanda gururlandırıyor. Aybige Feride Üstündağ’ın başarısı, bu azmin ve çalışmanın bir göstergesi. Spora ve sporcularımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.