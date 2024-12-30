Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya’da düzenlenen Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16’lar Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aybige Üstündağ’dan büyük başarı

28-29 Aralık tarihlerinde Amasya’da düzenlenen ve 60 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16’lar Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, şampiyon oldu. Henüz 10 yaşında olan milli sporcu, üstün performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Başkan Aras’tan tebrik mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyonluk kazanan Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ’ı kutladı. Başkan Aras, yaptığı açıklamada, "Muğla’mıza bu büyük sevinci yaşattığı için Aybige’yi yürekten kutluyorum. Spora verdiğimiz desteklerin bu tür başarılarla taçlanmasından büyük gurur duyuyoruz. Aybige’nin ve diğer sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Muğla sporda yükseliyor

Başkan Aras, Muğla’nın sporda önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin spor ve sporcuya olan desteğini sürdüreceğini vurguladı. Masa tenisinde elde edilen bu büyük başarı, Muğla’nın spordaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.