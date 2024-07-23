Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılında önemli bir etkinlik düzenleyerek, Muğlalı 13 Kıbrıs Gazisi’ni adaya gönderdi. Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıbrıs Gazilerinden Mustafa Yılancı’yı evinde ziyaret ederek, 50 yıl önceki anıları tazeledi.

20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’a barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, harekat sırasında Kıbrıs’a gönderilen 13 gaziyi bu özel gün için adaya geri gönderdi. Türkiye genelinden 174 Kıbrıs Gazisi, Lefkoşa’da bir araya gelerek 14. Zırhlı Tugay Topçu Tabur Komutanlığı’nı ziyaret etti ve Girne’de Türk Yıldızları’nın gösterisini izledi.

Başkan Aras’tan duygusal ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1931 doğumlu Kıbrıs Gazisi Mustafa Yılancı’yı evinde ziyaret ederek, 1974 yılında adaya barış getirmek için verdiği mücadeleyi yad etti. Yılancı, zor bir dönemde karargahta görev yaptıklarını, barış sağladıkları için gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Aras, ziyaret için Yılancı’ya teşekkür etti.

“Türk askeri Kıbrıs’ta tarih yazdı”

Ahmet Aras, 20 Temmuz 1974 tarihinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından başlatılan Barış Harekatı’nın adaya barış getirdiğini vurguladı. Aras, Türk askerinin cesaret ve kahramanlıkla Kıbrıs Türkleri’nin huzurunu sağladığını belirtti. “1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 13 kahraman gazimizi barış getirdikleri topraklara gönderdik. Gazilerimiz Barış Harekatı’nın 50. yılındaki törenlere katılarak silah arkadaşları ile buluştular. Kıbrıs’a ayak basan askerler arasında Muğlalı hemşehrimiz Mustafa Yılancı da vardı. Onu evinde ziyaret ederek o günleri birlikte andık. Ülkemizin birliği için canını hiçe sayan tüm kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya barışı getiren merhum genel başkanlarımızdan, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum,” dedi.