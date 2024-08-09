Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak köyü, 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınına sahne olmuştu. Şimdi ise, köy sakinleri orman yangınlarına karşı sıra dışı bir mücadele sergiliyor. Traktörlerle taşınan su tankerlerini yangın söndürme aracına dönüştüren köylüler, bu tankerlerle yangınlara karşı adeta nöbet tutuyor.

Yangınla mücadelede yenilikçi yaklaşım

Kuyucak köyü, 550 nüfuslu ve Gökova Körfezi'ne yakın, ormanlarla çevrili bir yerleşim. Köylüler, bahçe ve hayvanlarını sulama amaçlı kullanılan tankerleri yangın müdahale araçlarına çevirerek, oluşturdukları yangın nöbet listesiyle ormanları koruma altına aldılar. Köy kahvesine asılan listeye göre, her gün bir kişi yangın nöbetini üstleniyor ve Whatsapp üzerinden oluşturulan grup aracılığıyla anlık bilgi akışı sağlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, köyde meydana gelen yıldırım yangını köylüler tarafından söndürüldü. Ayrıca, bölgede olabilecek diğer yangınlarda helikopterlerin su alması amacıyla yapılan yangın havuzlarına da su taşıdılar.

Kuyucak Köyü'nden kararlı adımlar

Kuyucak Köyü Muhtarı Hasan Sarı, ormanların korunması için başlattıkları uygulamanın detaylarını paylaştı. "Yeni seçildikten sonra bu fikri ortaya attım ve vatandaşlarımız da kabul gösterdi. Her gün bir tanker ve traktörü nöbetçi yazarak, sabah 8'den ertesi sabah 8'e kadar bir nöbet usulü geliştirdik. Ormanlarımız ülkemiz için çok önemli. Gelecek nesillere taşıyabileceğimiz en güzel emanetlerden biri" dedi. Ayrıca, Sakartepe Yangın Kulesi ile irtibatlı olduklarını ve yangın çıktığında 30 saniyede traktörlerine binerek en geç 5 dakika içinde yangın yerine ulaştıklarını belirtti.

Yangınlara karşı sürekli hazırlık

Muhtar Sarı, köyde son 15 gün içinde yaşanan yangının sınırlarını da paylaştı. "Kıran Mahallemizin sınırında çıkan yangına hemen müdahale ettik. Yerkesik Orman İdaresi ile ortak bir organizasyon içindeyiz ve diğer arkadaşlarımız da yangına hızlıca yetişiyor" şeklinde konuştu. Kuyucak köyünün bu örnek uygulaması, yerel dayanışmanın ve hızlı müdahalenin ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakmak için köylülerin gösterdiği bu özveri, diğer bölgeler için de ilham kaynağı olabilir.