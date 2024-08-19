Muğla Büyükşehir Belediyesi ve BT Müzik ve Sahne Sanatları işbirliği ile düzenlenen Müzik Atölyesi, 7-12 yaş arası çocukları müzikle buluşturdu. İki hafta boyunca devam eden atölyede çocuklar piyano eğitimi aldı ve müzikle ilgili temel bilgileri öğrendi. Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler, 5 Ağustos’ta başladı ve 16 Ağustos’ta kapanış konseriyle son buldu.

Müzik dolu iki hafta

Müzik Atölyesi'nde çocuklar; nota bilgileri, ritim oyunları, piyano dersleri, müzik tarihi ve şarkılar gibi birçok konuyu eğlenceli bir şekilde öğrendi. Atölye çalışmaları, BT Müzik ve Sahne Sanatları Eğitmeni Buse Nimet Orhan tarafından verildi. Atölyenin sonunda minik müzisyenler, öğrendiklerini sergiledikleri bir kapanış konseri ile yeteneklerini ortaya koydu.

“Çocukların hayal gücünü müzikle geliştirmeyi hedefliyoruz”

Kapanış konserine ailelerin yanı sıra BT Müzik ve Sahne Sanatları’nın kurucusu Benal Tanrısever de katıldı. Tanrısever, müziğin çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaparak, “Müzik sadece enstrüman çalmakla sınırlı değil, hayal gücünü geliştirmek, kendini ifade etmek ve disiplin kazanmak anlamına da geliyor. Çocukları bu dünyaya çekmek, onların sınırsız hayal güçlerini kullanmalarını sağlamak bizim için çok değerli,” dedi.

“Müzik çocuklar için güçlü bir ifade aracı”

Atölyede çocuklara eğitim veren Buse Nimet Orhan ise, müziğin çocuklar için güçlü bir ifade aracı olduğunu belirtti. Orhan, “İstanbul’da yaşayan bir Muğlalı olarak, buradaki çocuklara bu eğitimi vermek benim için özel bir anlam taşıyor. Müzikle çocukların kendilerini daha iyi ifade edebildiklerini gördüm. Eğitimlerimizi bu anlayışla şekillendirdik ve çocuklara müziği sevdirmeyi başardık,” ifadelerini kullandı.

Miniklerin gözünden müzik atölyesi

Kapanış konserinde performans sergileyen çocuklar, atölye süresince neler öğrendiklerini ve müziğin onlar için ne ifade ettiğini paylaştı. İrem Aktuğba, “Notaları öğrendik, ritim çalışması yaptık ve piyano çaldık. Küçüklüğümden beri müziği çok seviyorum,” derken, Hamdi Emir Aydın ise, “Piyanoyu çok seviyorum. Küçükken org çalmaya çalışıyordum, şimdi ise piyanoyu daha da geliştirdim. İstesem 24 saat çalabilirim,” şeklinde duygularını ifade etti.