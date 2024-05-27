Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün milli sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Güney Kore’nin Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayağında takımları ile birlikte gümüş madalya kazandı.

Erkek Takımı Çeyrek Finalde fırtına gibi esti

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin’den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı, çeyrek finalde Fransa’yı 235-232, yarı finalde ise Avustralya’yı 234-231 yenerek finale yükseldi. Finalde Amerika Birleşik Devletleri’ne 235-233 yenilen takım, gümüş madalya ile dünya ikincisi oldu.

Kadın Takımı güçlü rakiplerini geçti

Hazal Burun, Ayşe Bera Süzer ve Begüm Yuva’dan oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı, çeyrek finalde Meksika’yı 237-233, yarı finalde ise Güney Kore’yi 234-233 yenerek finale adını yazdırdı. Finalde Hindistan’a 232-226 yenilen takım, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Başkan Aras'tan kutlama mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Kupası 2. Ayak yarışmasında gümüş madalya kazanan Kadın ve Erkek takımlarını kutlayarak, Milli Takım teknik ekibini tebrik etti. Başkan Aras, Türkiye’yi ve Muğla’yı başarıyla temsil eden sporcular Hazal Burun ve Emircan Haney ile gurur duyduklarını belirtti. Bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Aras, sporcuları yetiştiren Dr. Ejder Sözen’e de teşekkür etti.