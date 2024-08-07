Muğla'da, Türk ve Japon kültürlerinin uyumunu ve derin köklü geçmişini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Japon sanatları tanıtıldı. Marmaris Bozburun Yat Kulübünde gerçekleştirilen ve halka açık olan ücretsiz etkinlikte, sabah saatlerinde Japonların binlerce yıllık savaş sanatı Ninjutsu dersleri verildi. Bu sanat, Samuray ve Ninja öğretilerini bir araya getiriyor.

Etkinliğin ikinci bölümünde, Türk ve İslam Sanat Tarihçisi Dr. Sumiyo Okumuro tarafından origami (kağıt katlama sanatı) ve shodo (Japon kaligrafisi) tanıtıldı ve geleneksel Japon sanatları hakkında detaylı bilgi verildi.

Japon kültürü yaygınlaşacak

Ninjutsu eğitmeni Engin Demir, 20 yıldır Bujinkan Ninjutsu sanatında eğitim verdiğini belirterek, şehir hayatının insanları doğalarından uzaklaştırdığını ve bu etkinliğin, katılımcıların sanata odaklanmalarına ve ruhlarını hissetmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Demir, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. yılında Japon kültürünü yaygınlaştırmayı ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Robinson Crusoe hayatı yaşamaya başladılar

Bozburun Yat Kulübü sahibi Edhem Dirvana, 47 yıl önce Bozburun'da gönüllü bir Robinson Crusoe hayatı yaşamaya başladıklarını ve zamanla turizmin büyümesiyle evlerini işletmeye çevirdiklerini anlattı. Deniz kültürü içerisinde bir yat kulübü kurduklarını ve Türkiye'nin ilk ekstrem yelken takımını buradan çıkardıklarını belirtti. Geçen yıldan beri, deniz kültürü kampı adı altında Anadolu'dan gelen kız çocuklarını ağırlayarak onlara denizcilik vizyonu kazandırdıklarını ekledi.

Bu sanat bir yaşam tarzı

Dirvana, Japon kültürüne olan ilgisinden bahsederek, bu yıl Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla ikinci kez Japon sanatları buluşma festivalini düzenlediklerini ve Japonya'daki ruhani Obon festivali ile eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sanatın dövüş sporu olarak algılanmaması gerektiğini, bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı.

Etkinlikler çocukların beden ve zihin gelişimine katkı sağladı

Etkinliğe katılan dizi oyuncusu Anıl Altan, Bozburun'daki etkinliğin kıymetini vurgulayarak, Japon kültürünü öğrenmenin ve origami ile çocukların bedenlerini ve zihinlerini çalıştırmasının önemini belirtti. Dr. Sumiyo Okumuro ise yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Marmaris'te yapılan etkinlikte çocuklarla çok güzel vakit geçirdiğini, Japon kültürünün tanıtımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.