Dünya Hepatit Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde vatandaşlar için özel bir farkındalık standı açıldı. Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Burak Özşeker'in liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, hastaneye başvuran vatandaşlara ve hastane personeline Hepatit hakkında bilgi veren broşürler dağıtıldı.

Halk sağlığı açısından kritik bir rol oynuyor

Etkinliğe, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetim ekibi de katıldı. Prof. Dr. Togan, farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların halk sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Hepatit konusunda bilinçlenmenin hayati olduğunu ifade eden Prof. Dr. Togan, "Bu tür etkinlikler halk sağlığını korumak ve hastalıklara karşı önlem almak için büyük önem taşıyor," dedi.