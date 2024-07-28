Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının artış göstermesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı çalışmalarını başlattı. Son başvuru tarihi 31 Temmuz olan HPV aşısı için başvurular devam ediyor.

Kimler yararlanabilir?

HPV aşısı, ilk etapta Muğla il sınırları içinde ikamet eden, Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan veya yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara ücretsiz yapılacak. Aşı için başvurular, 31 Temmuz'a kadar [Muğla Belediyesi HPV Aşı Formu](https://mugla.bel.tr/hpvasiformu) adresinden gerçekleştirilebilir.

HPV nedir ve nasıl bulaşır?

HPV, insandan insana bulaşan bir virüs olup deri ve mukoza zarlarını etkileyen birçok türden oluşur. Çeşitli varyasyonları bulunan HPV'nin bazı türleri enfeksiyonlara neden olabilirken, bazıları hiçbir belirti göstermez. En yaygın belirtisi genital bölgede oluşan siğillerdir. Bununla birlikte, bazı türleri ciddi anlamda kanserojen olup özellikle kadınlarda rahim ağzı kanseri gibi türlerin önde gelen sebebidir. Ayrıca anüs, erkeklerde penis ve hatta baş, boyun ve boğaz kanserlerine de yol açabilir.

Bulaşma yolları

Cinsel Temas: HPV genellikle cinsel temas sırasında bulaşır. Virüs, cinsel organların derisi veya mukoz membranları yoluyla temasla geçer.

Cilt Teması: HPV'nin bazı tipleri cilt teması yoluyla bulaşabilir, özellikle genital bölge dışındaki siğillerle ilişkilidir.

Doğum Sırasında: HPV taşıyıcısı anne, doğum sırasında virüsü bebeğine geçirebilir.

Cinsel Siğiller: HPV'nin düşük riskli tipleri cinsel siğillere neden olabilir.

Kişisel Temas ve Ortak Kullanım: HPV'nin bulaşma riski, kişisel temas ve ortak kullanılan eşyalar yoluyla minimaldir, ancak tamamen sıfır değildir.