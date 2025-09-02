Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın anneannesi ve dedesinin evine düzenlenen molotof kokteyli saldırı büyük tepki topladı. Olayın ardından çok sayıda vatandaş ve siyasi, belediye binası önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı ve Başkan Aras’a destek verdi.

Belediye önünde ortak tepki

Saldırı sonrası CHP Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş belediye önünde toplandı. Grup, saldırıyı kınayarak Başkan Köksal Aras’a destek mesajı verdi.

Aras: “Azmettirenler henüz yakalanmadı”

Başkan Gonca Köksal Aras, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Anneannem ve dedem 90’lı yaşlarında. Tek tesellim canlarına zarar gelmemiş olması. Bu olayın 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yaşanması manidar. İki genç yakalandı fakat azmettirenler şu an burada değil. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik.”

“Muğla yan yana durdu”

Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Üzücü olan, bu gençlerle internet üzerinden bağlantı kurulmuş olması. Ama gördüm ki Muğla bu saldırıya karşı yan yana durdu. En kısa zamanda sorumluların ortaya çıkarılacağına inancım sonsuz.”

CHP İl Başkanı Balcı: “Korkmayız, susmayız”

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ise saldırının halkın huzuruna yönelik olduğunu belirterek, “Bu saldırıyla amaçlanan bizleri sindirmek ve korkutmak. Ama azmettirici hainler bilsinler ki biz korkmayız, susmayız, geri adım atmayız. Aksine bu saldırı bizi daha da kenetlemiştir” ifadelerini kullandı.