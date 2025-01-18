Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha modern ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi için kapsamlı tadilat çalışmalarına başladı. İl genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, okulların Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak yenilenmesi hedefleniyor.

Modern eğitim ortamları için yenileme çalışmaları

Muğla genelinde 16 okulda başlatılan tadilat çalışmaları, parke döşeme, sınıf kapıları yenileme, okul içi ve dış cephe boyama, Atatürk Köşesi ve büstü yenileme gibi alanları kapsıyor. Ayrıca tuvaletlerin bakım ve onarımı ile su tesisatlarının yenilenmesi de bu kapsamda yer alıyor. Seydikemer, Fethiye, Menteşe, Yatağan, Ortaca ve Bodrum'daki okullarda yürütülen bu çalışmaların, yaklaşan yarıyıl tatiline kadar tamamlanması planlanıyor.

Okul aile birliklerinden destek

Vali Recai Güreli İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Bütün, Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile okullarındaki eksiklerin hızla giderildiğini belirtti. Bütün, "Çocuklarımızın daha konforlu bir eğitim ortamına kavuşması için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. İkinci dönem, öğrencilerimiz için daha güzel başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Eğitim geleceğe yapılan yatırımdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitimin toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, çocukların eğitim gördüğü ortamların güvenli ve modern olmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Başkan Aras, il genelinde geniş bir alanda yürütülen bu çalışmaların, öğrencilerin ikinci döneme daha donanımlı başlamasını sağlayacağını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi İnşaat Birim Sorumlusu Yasin İstenci, "Gelen talepler doğrultusunda il genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımızda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ara tatilde planladığımız çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, tesisat ve elektrik sistemlerindeki onarımları tamamlayarak okullarımızı ikinci yarıyıla hazırlıyoruz" dedi.